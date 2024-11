Stand: 20.11.2024 10:38 Uhr Hamburg-Moorfleet: Transporterfahrer nach Unfall mit LKW eingeklemmt

In Moorfleet ist am Morgen, gegen 9.30 Uhr ein Transporter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr stieß er an der Amandus-Stubbe-Straße mit einem Lkw zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass er in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Feuerwehrleute versuchen aktuell noch immer ihn zu befreien. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

