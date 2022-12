Hamburg: Messerattacke in St. Georg: Polizei sucht Zeugen Stand: 28.12.2022 15:13 Uhr Nach einer Messerattacke in St. Georg sucht die Polizei jetzt Zeugen. Das Opfer, ein 36-jähriger Mann, liegt mit schweren Stichverletzungen im Krankenhaus.

Es war offenbar ein Streit zwischen drei Männern aus dem Drogenmilieu am Steindamm in St. Georg – einen Tag vor Heiligabend, gegen 15 Uhr. Einer der Kontrahenten soll dem 36-jährigen ein Messer in die Brust gerammt haben, dann liefen die Angreifer davon. Der Verletzte blutete stark, konnte allerdings noch eine Polizeistreife auf der Straße um Hilfe bitten. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Jetzt sucht die Polizei Zeuginnen oder Zeugen der Messerattacke. Einer der Täter soll etwa 30 Jahre alt sein, er und sein Komplize waren in schwarz gekleidet. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des versuchten Tötungsdelikts. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 und in Polizeiwachen entgegen.

