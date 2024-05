Stand: 26.05.2024 18:51 Uhr Hamburg Hauptbahnhof: Mann von U-Bahn überrollt

Am Samstagabend ist am Hauptbahnhof ein 40-jähriger Mann in das Gleisbett der U1 gestürzt. Dort wurde er von einer U-Bahn überrollt und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr unterbrach die Stromversorgung der Schienen, um den Verletzten sicher bergen zu können. Er wurde notärztlich versorgt und kam mit einem Polytrauma ins Krankenhaus. Der Bahnverkehr auf dem Gleis wurde zwischenzeitlich eingestellt und die Bahn mit rund 1.000 Fahrgästen wurde evakuiert. Der U-Bahn-Fahrer und zwei Augenzeugen wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

