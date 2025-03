Stand: 31.03.2025 16:10 Uhr Hamburg: 203 Stunden Sonne im März - aber kein Trockenheits-Rekord

In Hamburg hat die Sonne im März mehr als doppelt so lange geschienen wie sonst. Der März-Durchschnitt liegt bei 101 Stunden, in diesem Jahr gab es schon 203 Sonnenstunden, bestätigte der Deutsche Wetterdienst am Montag. Der Rekord als trockenster März seit fast 90 Jahren stellte sich nicht ein - wegen der Regenfälle am Sonntag. Inzwischen kamen 10 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen, das sind weniger als ein Fünftel der normalen Menge für März.

