Hafenverwaltung will Elbschlick vor Scharhörn verklappen Stand: 08.02.2022 20:34 Uhr Seit Jahren wachsen die Mengen an Schlick, die Hamburg und der Bund in der Elbe baggern müssen. Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) hat nun eine neue Fläche untersucht und für gut befunden, wo der Schlick verklappt werden kann: nahe Scharhörn. Das aber sorgt für Streit.

Ökologisch unbedenklich - so lautet das Fazit der HPA, nachdem sie monatelang untersucht hat, was der verklappte Schlick in der Elbmündung verursacht. Das Gebiet liegt nahe der Vogelschutzinsel Scharhörn, die Hamburg gehört, aber außerhalb des Nationalparks. Dorthin könnten künftig in den Wintermonaten Baggerschiffe den Schlick bringen, der aus der Elbe in Hamburg geholt wird. Formell braucht Hamburg dafür keine Genehmigung, so die Wirtschaftsbehörde. Dennoch sollen jetzt die Umweltverbände und die Nachbarländer eingebunden werden.

Umweltverbände prüfen Klagen

Die Umweltverbände zeigen sich empört über das Gutachten der HPA, sie prüfen bereits Klagen. Die Grünen in der Bürgerschaft wollen die neuen Pläne der Stadt zwar mittragen, äußern aber auch Bedenken und sprechen von einem "bitteren Beigeschmack". Die SPD sieht dagegen die Chance, das Schlickproblem dauerhaft zu lösen.

Kritik auch von der Opposition

Die FDP fordert, dass Hamburg gemeinsam mit dem Bund und den Nachbarländern eine Sediment-Strategie entwickelt. Und die CDU gibt zu bedenken, dass es noch nicht endgültig grünes Licht für die Verklappung in der Außenelbe gebe.

Bislang verklappt Hamburg einen Teil seines Schlicks nahe der Elbinsel Neßsand. Problem: Von dort treibt ein wesentlicher Teil innerhalb kurzer Zeit wieder nach Hamburg.

