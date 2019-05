Stand: 28.05.2019 13:52 Uhr

Hafenmuseum: "Peking" kommt an den Grasbrook

Der Hamburger Senat hat eine Entscheidung über den Standort des Deutschen Hafenmuseums und den künftigen Liegeplatz der "Peking" getroffen. Der Traditionssegler kommt an den Grasbrook, wo ab 2023 ein Museumsneubau entstehen soll. Der Schuppen 50A, wo heute schon das Hamburger Hafenmuseum betrieben wird, soll weiterentwickelt und zu einer Außenstelle werden. In einer Art Freilichtmuseum sollen dort historische Schiffe zu sehen sein.

Senat verkündet Liegeplatz für "Peking" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.05.2019 15:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Das Deutsche Hafenmuseum in Hamburg entsteht am Grasbrook. Dort soll auch der Traditionssegler "Peking" liegen. Dietrich Lehmann berichtet.







Am Kleinen Grasbrook in Sichtweite der Elbphilharmonie, wo sich heute nicht mehr genutzte Lagerhallen befinden, soll ab 2023 ein futuristischer Neubau entstehen. Die Hafencity GmbH, der das Areal gehört, erneuert dort ohnehin auf ganzer Länge die Kaimauern. Für die "Peking" soll davor ein Liegeplatz hergerichtet werden, der das Schiff vor Eisgang schützt - aber auch davor, dass vorbeifahrende Schiffe die "Peking" rammen.

"Beste Voraussetzungen" am Grasbrook

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sagte bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag: "Die Errichtung des Deutschen Hafenmuseums samt der Rückholung und Restaurierung der Viermastbark 'Peking' ist eines der herausragenden Museumsprojekte in Deutschland, das schon heute internationale Aufmerksamkeit erhält." Ein solches Projekt "inmitten eines florierenden Hafens" müssen gut geplant werden - in Abstimmung mit allen Beteiligten sowie mit Blick auf alle rechtlichen Gegebenheiten. Der Grasbrook biete beste Voraussetzungen, um ein zeitgemäßes, innovatives Museum zu errichten und der "Peking" einen weithin sichtbaren Liegeplatz einzurichten.

Zunächst soll der Schuppen 50A zusammen mit der bestehenden Museumsflotte für rund zehn Millionen Euro weiterentwickelt werden. Ziel ist es laut Senat, den Standort mit seinen historischen Schuten sowie dem Schutendampfsauger "Sauger IV" von 1909 und dem Schwimm-Dampfkran "Saatsee" von 1917 künftig ganzjährig zu betreiben.

"Peking" soll 2020 nach Hamburg kommen

Der Bund hat Hamburg für die Errichtung eines Deutschen Hafenmuseums sowie für die Rückholung und Sanierung der "Peking"einen Betrag von insgesamt 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Gebaut wurde die 115 Meter lange "Peking" bei der Hamburger Werft Blohm + Voss im Jahr 1911. Nach mehr als acht Jahrzehnten kehrte sie 2017 aus New York nach Deutschland zurück. Derzeit wird die Viermastbark in der Peters Werft in Wewelsfleth restauriert. Die Heimkehr des Schiffes wird im Jahr 2020 erwartet.

"Peking": Vom Wrack zum Schmuckstück Schleswig-Holstein Magazin - 27.05.2019 19:30 Uhr Seit gut einem Jahr wird der historische Großsegler "Peking" in Wewelsfleth restauriert. Ein Museumsschiff soll daraus werden - und jetzt wird der erste von vier Masten gesetzt.







