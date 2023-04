Stand: 20.04.2023 19:52 Uhr HAW soll Standort in Oberbillwerder bekommen

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) soll in Oberbillwerder einen neuen Standort bekommen. Der bisher in Bergedorf angesiedelte Campus soll in Hamburgs neuen Stadtteil ziehen, wie die Wissenschaftsbehörde am Donnerstag mitteilte. In Oberbillwerder soll die Fakultät für Life Sciences erweitert und ein Gesundheitscampus entwickelt werden. Der Baubeginn ist frühestens für 2027 geplant. Die CDU schlägt vor, der Gesundheitscampus solle in der Nähe des Hauptcampus der HAW am Berliner Tor entstehen.

