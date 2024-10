Stand: 16.10.2024 16:02 Uhr Großflächiger Stromausfall in Moorfleet

Am Mittwochnachmittag ist in Moorfleet großflächig der Strom ausgefallen. Grund dafür waren laut Hamburger Energienetze zwei defekte Trafos am Umspannwerk Billwerder. Rund 2.300 Haushalte und rund 900 Gewerbekunden in den Stadtteilen Moorfleet, Billwerder und Allermöhe waren betroffen. Nach knapp zwei Stunden hatten alle Betroffenen wieder Strom.

