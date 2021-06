Gröninger Hof: Wohnungen statt Parkplätze - Entwurf steht

Bezahlbarer Wohnraum in der Hamburger Innenstadt: Dieser Wunschtraum soll an der Neuen Gröningerstrasse gleich neben der Katharinenkirche wahr werden. In dem ehemaligen städtischen Parkhaus soll ein Komplex mit rund 80 Wohnungen entstehen.