Stand: 31.10.2023 16:30 Uhr Fußball-Landespokal: Teutonia Ottensen siegt gegen Dassendorf

Fußball-Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen hat am Dienstag im Achtelfinale des Hamburger Landespokals mit 6:5 nach Elfmeterschießen bei der TuS Dassendorf aus der Oberliga gewonnen. Der Titelverteidiger steht damit im Viertelfinale. In der regulären Spielzeit hatte Dassendorf durch zwei Tore von Martin Harnik schon 2:0 geführt, nach 90 Minuten stand es 2:2 - danach gibt es im Pokal in Hamburg sofort das Elfmeterschießen. Auch die Oberligisten USC Paloma, ETSV Hamburg, FC Süderelbe und Concordia Hamburg sowie die Landesligisten FK Nikola Tesla und SSV Rantzau sind weiter.

