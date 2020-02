Stand: 21.02.2020 18:11 Uhr - NDR 90,3

"Fridays for Future": Tausende demonstrieren mit Greta in Hamburg

Mehrere Tausend Menschen haben am Freitag in Hamburg für besseren Klimaschutz demonstriert. Mit dabei war auch Greta Thunberg, die Galionsfigur der "Fridays for Future"-Bewegung. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt hielten die Demonstrierenden Plakate hoch, auf denen zum Beispiel stand "Wir streiken bis ihr handelt". Nach einer Auftaktkundgebung am Heiligengeistfeld zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei waren etwa 20.000 Menschen unterwegs, laut den Organisatoren waren es deutlich mehr.

Großdemo in Hamburg für besseren Klimaschutz







Thunberg: Kampf für Klimaschutz fortsetzen

Die junge Schwedin Thunberg hielt bei der Abschlusskundgebung eine kurze Rede. Sie betonte, dass der politische Kampf für mehr Klimaschutz nicht aufhören dürfe. "Wir müssen geduldig sein, aber wir müssen weiter Druck machen, denn es gibt keine andere Option", sagte sie.

Greta Thunberg hält Rede bei Klima-Demo in Hamburg







Konzert von Fettes Brot

Für Stimmung vor dem Protestmarsch sorgte die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot. Auf der Bühne am Heiligengeistfeld sangen die Musiker unter anderem "An Tagen wie diesen", "Du driftest nach rechts" und "Schwule Mädchen". "Es ist uns eine große Ehre, dabei zu sein", sagte ein Bandmitglied. "Wir wollen, dass die Leute demokratisch wählen. Keine Stimme den Faschisten", sagten die Musiker vor ihrem Auftritt.

Schweigeminute für Opfer von Hanau

Zum Auftakt des Bühnenprogramms gab es eine Schweigeminute für die Toten von Hanau. Die Demonstrierenden gedachten damit der Opfer der mutmaßlich rassistisch motivierten Gewalttat in der Nacht zum Donnerstag. "Wir sind traurig, wir sind wütend", sagte Yavuz Feroglu vom kurdischen Dachverband Nav-Dem. Die Polizei hatte ihre Schutzmaßnahmen für die Demonstration vorsorglich erhöht. Innensenator Andy Grote (SPD) twitterte: "Nach Hanau müssen wir bundesweit von einer erhöhten Gefahr rechtsterroristischer Anschläge ausgehen."

"Fridays for Future": Große Klima-Demo in Hamburg



















Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Nach der Auftaktkundgebung zogen die Demonstrierenden durch die Hamburger Innenstadt. Der Marschweg verlief über folgende Straßenzüge: Glacischaussee - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Rödingsmarkt - Großer Burstah - Große Johannisstraße - Rathausmarkt - Reesendamm - Jungfernstieg - Gänsemarkt - Valentinskamp - Dragonerstall - Johannes-Brahms-Platz - Sievekingsplatz - Glacischausee. Der Millerntorplatz sowie die angrenzende Budapester Straße und Glacischaussee sind bis in den späten Abend voll gesperrt. Die Polizei empfahl, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Für "Fridays for Future" keine regionale Sache

Zur Auswahl des Zeitpunktes der Klimademo - nur zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl - sagte Mitorganisator Arnaud Boehmann: "Die Bürgerschaftswahl ist keine regionale Sache, sondern ein entscheidender Akzent für Klimapolitik deutschlandweit." Als Wahlkampf-Werbung für die Grünen sehe er die Kundgebung ausdrücklich nicht. "Fridays for Future" sei streng überparteilich.

Großdemo von "Fridays for Future" in Hamburg







"Hamburger Klimaplan reicht nicht"

"Wir stehen an einem Scheideweg: Rasen wir weiter auf den Abgrund zu oder ziehen wir die Notbremse?", sagte Dalila Nouame, Sprecherin von "Fridays for Future" Hamburg. 2019 sei das Jahr der Aufmerksamkeit gewesen. "2020 muss jetzt das Jahr der politischen Verbesserungen und Veränderungen werden", sagte Nouame. Der Klimaplan, den der rot-grüne Senat in Hamburg vorgelegt hat, sei nicht kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen und dem Ziel, die globale Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.

Zehntausende kamen zu bisherigen Klimastreiks

Thunberg war schon einmal am 1. März 2019 bei einer Klima-Demo in Hamburg. Beim bislang größten globalen Klimastreik in Hamburg am 20. September 2019 gingen laut Polizei etwa 70.000 Menschen rund um die Binnenalster auf die Straße, die Veranstalter sprachen von 100.000 Teilnehmern. Im November waren es 50.000 Menschen, damals spielte die Hamburger Band Deichkind. Bereits in zwei Monaten soll es den nächsten globalen Klimastreik - und damit auch die nächste Groß-Demo in Hamburg geben.

