Freispruch im Prozess um schwere Brandstiftung in Bahrenfeld

Am Mittwoch hat es im Prozess um eine schwere Brandstiftung in Bahrenfeld einen Freispruch gegeben. Es sei nicht sicher nachzuweisen, dass der angeklagte 26-Jährige das Feuer gelegt hat, so das Hamburger Landgericht. Auch ein Mitbewohner komme als Täter in Betracht. Möglich ist aber auch, dass eine defekte Mikrowelle oder der Kühlschrank den Brand verursacht hat. Im August 2023 hatte es das Feuer in der Dreizimmerwohnung einer Wohnunterkunft gegeben. Die Wohnung brannte vollständig aus.