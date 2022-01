Reisende erreichen Hamburg nach Notlandung auf Fuerteventura Stand: 08.01.2022 19:37 Uhr Sie kamen einen Tag später an als geplant: Nach einer außerplanmäßigen Landung auf Fuerteventura sind Lanzarote-Urlauber am Sonnabend nach Hamburg zurückgekehrt.

Schrecksekunden kurz nach dem Start: Ein Ferienflieger der deutschen Fluggesellschaft Condor ist am Freitagnachmittag auf dem Weg von Lanzarote nach Hamburg notgelandet. Es gab offenbar kurz nach dem Start Probleme mit dem Triebwerk. Die Maschine landete daraufhin auf der Nachbarinsel Fuerteventura.

Dubiose Knallgeräusche an Bord

Das Flugzeug war erst wenige Sekunden in der Luft, befand sich noch im Steigflug, da hörten die Passagiere an Bord Knallgeräusche. Funken sprühten aus dem rechten Triebwerk. Die Piloten brachen den Steigflug daraufhin offenbar in einer Höhe von rund 1.500 Metern ab und meldeten eine Notlage an den Flughafen auf Lanzarote. Das berichteten mehrere örtliche Medien.

Der Start ist auf dem Video einer Webcam auf Lanzarote zu sehen. Dort erkennt man die Maschine im Steigflug, dann verschwindet sie aus dem Bild. Nach etwa 18 Sekunden setzen die Geräusche ein.

Die Condor-Maschine wurde daraufhin zur Notlandung auf die benachbarte Insel Fuerteventura dirigiert. Alle 209 Passagiere wurden in Hotels auf der Ferieninsel untergebracht. Am Sonnabend landeten sie schließlich nach Informationen von NDR 90,3 mit einer Ersatzmaschine am Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel.

