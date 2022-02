Flexibel zur Arbeit: "Mobilitätsbudget" kommt gut an Stand: 10.02.2022 06:33 Uhr Flexibel in die Firma und wieder nach Hause fahren - egal ob mit der Bahn, per Carsharing oder dem E-Scooter - und der Arbeitgeber zahlt's. Das nennt sich "Mobilitätsbudget". Ein Test des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) mit 500 Menschen verlief so erfolgreich, dass bald jede interessierte Firma in Hamburg diese Möglichkeit nutzen kann.

Profi-Card für Bus und Bahn oder doch ein Dienstwagen? Das sollen in Hamburg nicht mehr die einzigen Alternativen sein, mit denen Arbeitgebende locken. Denn mit Carsharing, Moia, Leih-Fahrrad und E-Scooter ist das Angebot in den vergangenen Jahren gewachsen. Die Idee: Jeden Monat bekommen die Beschäftigten eine bestimmte Summe, die sie frei "verfahren" können. Für welches Verkehrsmittel ist dabei ihnen überlassen.

Basis ist die App HVV Switch

Arbeitgebende können in dem Projekt über das hvv-m Mobilitätsbudget jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin eine frei wählbare Summe zuweisen, die diese dann für ihre Bedürfnisse einsetzen können. Basis ist die bereits bestehende App HVV Switch, über die Interessierte schon jetzt die Angebote des HVV, des Sammeltaxi-Anbieters Moia und des Autovermieters Sixt share nutzen kann. Es sollen stetig mehr werden.

In der zweiten Jahreshälfte will der HVV das neue Angebot regulär an den Start bringen. Bis dahin soll unter anderem noch eine Scan-Funktion für Zahlungsbelege, zum Beispiel von Taxifahrten, eingebaut werden.

Freizeitfahrten möglich

Neben den Verkehrsmitteln können die Beschäftigten ähnlich einem Fahrtenbuch in der App auch wählen, ob sie dienstlich unterwegs sind oder privat. Freizeitfahrten werden den Angaben zufolge dann nur anonymisiert dargestellt.

"Es geht um flexible, moderne Mobilität und es ist neu, dass man hier über die Grenzen des HVV hinweg, mit Carsharing, mit Ridesharing, seinen Mitarbeitern etwas anbietet", sagte S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke. Das Pilotprojekt mit zehn Firmen und 500 Beschäftigten wurde demnach sehr gut angenommen, auch als Alternative zum eigenen Pkw.

