Finnische Regierungschefin Marin bekommt Zukunftspreis in Hamburg Stand: 04.05.2023 20:54 Uhr Die scheidende finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin ist am Donnerstagabend im Hamburger Thalia Theater ausgezeichnet worden: Die 37 Jahre alte Sozialdemokration bekam den Helmut-Schmidt-Zukunftspreis.

Sie sei eine "wegweisende Europäerin mit klaren Werten und einem eigenen politischen Stil", urteilte die Jury. Die Regierungs-Chefin habe Finnland höchst effektiv durch die Corona-Pandemie gebracht.

Preis wurde zum zweiten Mal vergeben

Der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis wird von der Wochenzeitung "Die Zeit", der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und The New Institut vergeben. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und soll innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie belohnen. Er wurde erst zum zweiten Mal vergeben.

Marin hat Wahl in Finnland verloren

Marin war Ende 2019 als damals jüngste Ministerpräsidentin der Welt an die Regierung gekommen. Die Parlamentswahl am 2. April hatten sie und ihre Sozialdemokraten trotz Zugewinnen verloren. Der frühere konservative Finanzminister Petteri Orpo strebt nun eine Mitte-Rechts-Koalition an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.05.2023 | 21:00 Uhr