Feuerwehr kommt in Hamburg nicht immer schnell genug Stand: 28.07.2022 07:00 Uhr Wie schnell kommt in Hamburg die Feuerwehr, wenn sie dringend gebraucht wird? In mehreren Bezirken offenbar nicht innerhalb der Hilfsfrist.

In der Regel soll ein Rettungswagen in Hamburg innerhalb von acht Minuten am Einsatzort eintreffen. Das ist in einigen Bezirken aber schon seit Monaten nicht mehr die Regel. Stark betroffen davon sind Bergedorf, Wandsbek und Harburg.

Feuerwehr übernimmt vermehrt Krankentransporte

Die Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU hat jetzt die Gründe dafür offengelegt: Neben den jährlich steigenden Einsatzzahlen muss die Feuerwehr nun auch vermehrt Krankentransporte übernehmen. So stehen die dafür eingesetzten Rettungswagen für Notfälle nicht mehr zur Verfügung. Oft müssen dann Rettungswagen anderer Reviere ausrücken - und die brauchen länger zum Ziel.

Weitere Wachen und Rettungswagen geplant

Die Stadt reagiert und will in den kommenden Jahren drei weitere Rettungswachen bauen - in Allermöhe, Neugraben-Fischbek und Meiendorf. Insgesamt sollen die Wachen mit fünf neuen Rettungswagen ausgestattet. Zusätzlich werden für die anderen Wachen insgesamt vier weitere Rettungswagen angeschafft.

AUDIO: Hamburger Feuerwehr soll drei neue Rettungswachen erhalten (1 Min) Hamburger Feuerwehr soll drei neue Rettungswachen erhalten (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.07.2022 | 08:00 Uhr