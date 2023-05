Stand: 08.05.2023 06:30 Uhr Feuer in Pflegeheim in Groß Borstel

In Groß Borstel hat es am Sonntagabend in einem Pflegeheim für Menschen mit Behinderung gebrannt. Dabei zog sich ein 75-jähriger Bewohner lebensgefährliche Brandverletzungen zu. Etwa 70 weitere Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus dem Haus geholt, sie blieben unverletzt. Das Feuer war in der Wohnung des 75-Jährigen ausgebrochen. Neben dem brennenden Sofa fand die Polizei auch Zigarettenkippen. Ob diese mit dem Brand zusammenhängen, wird nun ermittelt. Der Brand war nach 20 Minuten gelöscht.

