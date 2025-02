Stand: 12.02.2025 18:13 Uhr Feuer in Ochsenwerder: Zwei Hunde tot

In Ochsenwerder hat es in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in einem Einfamilienhaus gegeben. Dabei kamen zwei Hunde ums Leben. Um kurz vor 23 Uhr hatten Nachbarn die Feuerwehr alarmiert, weil es in der Küche des Hauses brannte. Den 30 Einsatzkräften gelang es, die Flammen und einige Glutnester hinter einer Schieferverkleidung zu löschen. Zwei Hunde konnten nur noch tot geborgen werden. Die Bewohner des Hauses, eine 80 Jahre alte Frau und ihr 85-jähriger Ehemann, blieben unverletzt. Offenbar hatte ein technischer Defekt an der Dunstabzugshaube den Brand ausgelöst.

