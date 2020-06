Stand: 20.06.2020 15:04 Uhr - NDR 90,3

Feiern trotz Corona? Innensenator weist Kritik zurück

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) ist in die Kritik geraten: Verschiedene Medien wurden anonym darüber informiert, dass Grote in einem Restaurant in der Hafencity mit zahlreichen Gästen auf seine Wiederwahl als Senator angestoßen habe. Die Innenbehörde dementierte die Vorwürfe: Eine Party habe nicht stattgefunden. Das Zusammentreffen habe eher den Charakter eines Stehempfangs gehabt. "Aus hiesiger Sicht war diese Form des Zusammenkommens regelkonform, weil es an einem nicht öffentlichen Ort stattfand und eben nicht den Charakter einer Feier hatte", sagte Daniel Schäfer, Sprecher der Innenbehörde.

Innenbehörde: "nur rund 15 Personen gleichzeitig"

Über den gesamten Abend hinweg seien laut Innenbehörde in Summe rund 30 Personen zu unterschiedlichen Zeiten vor Ort gewesen. "Aufgrund der Fluktuation waren jedoch regelmäßig nur rund 15 Personen gleichzeitig in der Räumlichkeit anwesend", hieß es weiter.

Grote bedauert Eindruck von Nachlässigkeit

Unklar ist, ob es für die Feier eine Ausnahmegenehmigung gab oder ob Listen mit den Kontaktdaten der Teilnehmenden ausgelegt wurden. Grote selbst hatte Corona-Verstöße in Kneipen und Restaurants scharf verurteilt. Jetzt teilte er mit: "Wenn der Eindruck entstanden ist, dass hier mit den geltenden Bestimmungen nachlässig umgegangen wurde, dann bedauere ich das sehr." Rückblickend wäre es besser gewesen, auf dieses Zusammenkommen zu verzichten, so Grote.

CDU fordert Befassung im Innenausschuss

Zuvor hatte die CDU-Opposition gefordert, dass sich der Innenausschuss der Bürgerschaft am kommenden Donnerstag mit dem Vorfall beschäftigen solle. "Wenn es stimmt, dass der Innensenator so gefeiert hat, dass er damit gegen die Corona-Auflagen verstoßen hat, ist seine Glaubwürdigkeit zutiefst erschüttert", erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU, Dennis Gladiator. Ein solches Fehlverhalten wäre auch mit dem Amt des Innensenators nicht vereinbar.

Kritik an Hamburgs Innensenator Andy Grote NDR 90,3 - 20.06.2020 12:00 Uhr Autor/in: Schmidt, Ingmar Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) muss sich Vorwürfe gefallen lassen. Er soll trotz Corona-Auflagen Gäste in einem Restaurant in der Hafencity empfangen haben. Die Innenbehörde wies die Vorwürfe zurück. Ingmar Schmidt berichtet.







3 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Corona: Das ist in Hamburg erlaubt, das verboten Hamburg lockert die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter. Nun dürfen alle Kinder wieder in die Kita gehen und einige Frei- und Kombibäder sind wieder offen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.06.2020 | 12:00 Uhr