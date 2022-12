Fahrplanwechsel: Das ändert sich bei Bus und Bahn in Hamburg Stand: 10.12.2022 07:37 Uhr Neue Angebote bietet ab Sonntag der Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Dann gilt der neue Winterfahrplan. Auch bei der Deutschen Bahn gibt es Neuigkeiten.

Der HVV schickt diesmal nicht mehr U- und S-Bahnen auf die Strecke, sondern mehr Expressbusse. Die sogenannten XpressBus-Linien verbinden Ziele am Stadtrand - häufig als Querverbindung. Ab Sonntag fahren vier weitere Linien: Zwei starten in Bergedorf - eine nach Mölln, eine nach Geesthacht. Stündlich ein XpressBus rollt auch zwischen Wedel und Elmshorn sowie zwischen Pinneberg und dem Flughafen Fuhlsbüttel. Morgens und Abends verstärkt werden die Metrobus-Linien 18 und 20.

S3 fährt länger im Zehn-Minuten-Takt

Bei den S- und U-Bahnen gibt es nur eine Erweiterung: Die S3 fährt zwischen Elbgaustraße und Pinneberg nun bis in den späten Abend im Zehn-Minuten-Takt.

Deutsche Bahn: Mehr ICE-Verbindungen nach Köln

Auch bei der Deutschen Bahn steht ein Fahrplanwechsel an. "So wird die ICE-Linie Basel−Köln-Dortmund bis nach Hamburg verlängert, womit die Achse zwischen der Dom- und der Hansestadt qualitativ weiter aufgewertet wird", teilte die Bahn mit. Zudem erhalte Hamburg statt bislang nur freitags und sonntags einen täglichen ICE-Sprinter von Köln. Aufgestockt werden auch Fahrten nach Sylt. Zusätzlich zur bestehenden täglichen Verbindung Köln-Westerland fahre ab Köln künftig ganzjährig statt bislang nur saisonal ein früher Intercity-Zug jeweils von und nach Westerland.

Halbstundentakt von Hamburg nach Lübeck wird ausgeweitet

Auch für Pendlerinnen und Pendler zwischen Hamburg und Lübeck gibt es eine Verbesserung: Der Halbstundentakt auf der Strecke wird künftig auch an Wochenenden von 8 bis 24 Uhr sowie an Werktagen von 5 bis 24 Uhr angeboten. An Wochenenden sollen die Züge zwischen Hamburg und Lübeck nachts durchgängig im Stundentakt fahren. Vom 1. April 2023 an werden Fahrten täglich von Hamburg-Hauptbahnhof über Lübeck-Hauptbahnhof bis nach Travemünde-Strand verlängert. Ab Ende Januar sollen nach und nach 18 neue blaue Doppelstockzüge die alten roten Bahnen ersetzen.

