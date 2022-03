Fahrgäste in Bussen durch unbekanntes Reizmittel verletzt Stand: 15.03.2022 12:49 Uhr In mehreren Bussen im Hamburger Westen sind am Montag Fahrgäste durch ein unbekanntes Reizmittel verletzt worden. Zwei Frauen erlitten Hautreizungen und kamen ins Krankenhaus.

Es ist ein äußerst rätselhafter Fall und für die Polizei gebe bislang es nicht viele Anhaltspunkte: Eine 39-Jährige war gestern Abend mit dem Linienbus 22 von Blankenese in Richtung Altona gefahren. Als sie im Bus Platz nahm, bemerkte die Frau das die Sitzfläche nass war. Wenig später erlitt sie eine schwere Hautverletzung am Gesäß. Ein Rettungswagen brachte die 39-Jährige ins Krankenhaus. Inzwischen hat sie die Klinik verlassen. Ihr 41 Jahre alter Ehemann hatte die feuchte Kleidung seiner Frau berührt, anschließend waren seine Hände gereizt und gerötet.

Ähnlicher Vorfall in zwei unterschiedlichen Linienbussen

Ähnliche Verletzungen erlitt auch eine 17-Jährige. Sie war mit einem Linienbus vom Paul-Nevermann-Platz in Richtung Othmarschen gefahren. Die Jugendliche meldete sich selbst im Krankenhaus, mit Verätzungen am Gesäß. Mehrere Polizistinnen und Polizisten sowie die Busgesellschaften haben die Linienbusse überprüft. In einem Bus der Linie 22 entdeckten die Einsatzkräfte eine Flüssigkeit.

Ein Polizeisprecher konnte noch keine Angaben zu dem verwendeten Reizmittel machen. Die eingesetzten Busse und Kleidungsstücke der Frauen würden untersucht. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

AUDIO: Rätselhafter Vorfall in HVV-Bussen (1 Min) Rätselhafter Vorfall in HVV-Bussen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.03.2022 | 13:00 Uhr