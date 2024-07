Stand: 07.07.2024 14:56 Uhr FC St. Pauli weiht Gedenktafel an Trainingsgelände ein

Der FC St. Pauli erinnert mit einer Gedenktafel an die jüdische Geschichte seines Trainingsgeländes an der Kollaustraße in den ersten Jahres des Nationalsozialismus. Die Tafel wurde jetzt auf Initiative des Vereins und seines Museums eingeweiht. Vor 80 Jahren war auf dem Gelände die Sportplatz-Anlage der jüdischen Sportgruppe "Schild" eröffnet worden. Bis zu den November-Pogromen 1938 war der Sportplatz einer der wenigen vermeintlich sicheren Orte für Jüdinnen und Juden in Hamburg.

