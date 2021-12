Erster Regenreport für Hamburg: Drei Erkenntnisse Stand: 09.12.2021 12:47 Uhr Es gibt mehr Starkregen, zu trockene Wintermonate und - obwohl der vergangene Sommer sehr regenreich war - auch Hitze- und Dürre-Monate in Hamburg. Das sind drei Erkenntnisse aus dem ersten Regenreport, den Hamburg Wasser am Donnerstag vorgestellt hat.

Die Daten werden von Hamburg Wasser an 32 Messstationen, sogenannten Regenschreibern, und dem Deutschen Wetterdienst gesammelt. Betrachtet wurde das hydrologische Jahr, also dem Zeitraum von November 2020 bis Oktober diesen Jahres. "Die Daten zeigen eine ganz extreme Bandbreite", sagte Ingo Hannemann von Hamburg Wasser.

Zwei Monate extrem trocken

So gehörte der November vorigen Jahres zu den trockensten Novembermonaten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1891. Auch der Februar 2021 war extrem trocken. Dagegen waren die Monate Mai und August viel zu nass.

AUDIO: Hamburg Wasser stellt Regenreport vor (1 Min) Hamburg Wasser stellt Regenreport vor (1 Min)

Starkregen im Hamburger Norden

Insgesamt gab es im vergangenen Sommer ein Hin und Her: Im Juni wurden an elf Tagen Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gemessen. Und 14 Tage ohne Regen brachten Trockenstress für Pflanzen. Aber Hamburgs Norden, insbesondere Poppenbüttel, Sasel und Wellingsbüttel, wurde im Sommer auch gleich dreimal von intensivem Starkregen getroffen. Insgesamt gab es in dem Zeitraum elf Starkregenereignisse in Hamburg.

