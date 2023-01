Erste Einbruchsversuche in Hamburg mit Salpetersäure Stand: 03.01.2023 07:09 Uhr Salpetersäure wird normalerweise in der Chemie verwendet, nun haben offenbar Einbrecher die Flüssigkeit für sich entdeckt. In Hamburg, Berlin und anderen Großstädten versuchen die Täter mit der Säure Türschlösser zu knacken.

Salpetersäure ist eine hochätzende Flüssigkeit - und sie wird immer öfter als Einbruchswerkzeug missbraucht. In Berlin hatte es zuletzt Dutzende Fälle gegeben. Die Täter lösten dabei das Innere von Türschlössern mithilfe der Säure auf und gelangten so in die Wohnungen. Die Methode - die auch in anderen europäischen Großstädten schon bekannt ist - scheint nun auch nach Hamburg überzuschwappen. Der Hamburger Polizei sind seit Dezember zwei Fälle bekannt, bei denen die Täter Schlösser mit Salpetersäure knacken wollten. In Eilbek und vor wenigen Tagen auch in Winterhude. Laut Polizei ist es aber bei Versuchen geblieben.

Säure greift die Atemwege an

Die Beamtinnen und Beamten werden nun über die neue Masche informiert, vor allem um sie schützen, sagt ein Sprecher. Denn die Säure zersetzt nicht nur Metalle, sie greift auch die Atemwege an. In mehreren betroffenen Wohnungen fanden die Ermittler Rückstände der Säure. Die Hamburger Polizei mahnt deshalb zur Vorsicht.

