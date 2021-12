Ermittler in Hamburg haben offenbar Terroranschlag verhindert Stand: 10.12.2021 15:04 Uhr Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen islamistischen Terroranschlag vereitelt. Ein 20-Jähriger soll den Bau einer Bombe geplant haben.

Wie Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilte, wurde der Deutsch-Marokkaner bereits am 26. August in der Hansestadt festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der 20-Jährige wollte den Angaben zufolge eine Pistole und Handgranaten kaufen. Dabei geriet er an einen verdeckten Ermittler. Bei einer fingierten Übergabe auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Kieler Straße sei der Mann dann von Beamten des Landeskriminalamts (LKA) Hamburg festgenommen worden.

Chemikalien für Bau eines Sprengsatzes gefunden

Bei der Durchsuchung einer von ihm genutzten Wohnung seien vor drei Wochen Chemikalien für den Bau eines Sprengsatzes gefunden worden, sagte Grote - darunter ein Kilogramm Kaliumnitrat, ein Kilogramm Schwefel und ein halbes Kilo Holzkohlestaub sowie mehrere Hundert Schrauben und Muttern.

Grote: "Sehr ernster Vorgang"

Grote sprach von einem "sehr, sehr ernsten Vorgang". Die potenzielle Sprengkraft der Chemikalien sei geeignet gewesen, jedenfalls im Nahbereich "erhebliche" Zerstörungen anzurichten. Ein konkretes Anschlagsziel und einen Zeitpunkt für einen möglichen Anschlag wurden nicht genannt. Laut Grote wurden nach weiteren Ermittlungen im Umfeld des Festgenommenen am Mittwoch dieser Woche weitere Wohnungen von insgesamt 16 Kontaktpersonen durchsucht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen laut Grote davon aus, dass derzeit keine konkrete Anschlagsgefahr besteht.

Vater des Festgenommenen als Islamist bekannt

Der 20-jährige gebürtige Hamburger sei der Sohn eines den Behörden seit langem bekannten Islamisten, sagte der Leiter der Staatsschutzabteilung im LKA, Claus Cortnumme. Der marokkanische Vater sei Mitverantwortlicher der Al-Quds-Moschee gewesen, in der sich vor den Anschlägen vom 11. September 2001 die Angehörigen der Hamburger Terrorzelle um Mohammed Atta getroffen hatten.

2016 zog die Familie den Angaben zufolge vom Hamburger Stadtteil Billstedt nach Marokko, wo der jetzt Festgenommene seinen Schulabschluss machte. Im Herbst vergangenen Jahres kehrte er nach Deutschland zurück.

