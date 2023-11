Entspannung bei S-Bahn und A23: Die Stauschau für Dezember Stand: 29.11.2023 11:20 Uhr Im Dezember gibt es eine Arbeitspause auf der A23 und der City-Tunnel der S-Bahn wird ab dem 4. Dezember wieder frei sein. Bei der U-Bahn gibt es kleinere Einschränkungen, beim Metronom einen Ersatzfahplan.

Von den Autobahnen gibt es nur eine Meldung - und das ist eine gute: Auf der A23 wird für etwa drei Monate eine Arbeitspause eingelegt. Die Spursperrung in Richtung Heide hinter dem Dreieck Nordwest - die täglich von 7 bis 15 Uhr gilt - wird voraussichtlich ab dem 8. Dezember beendet sein. Nur das Wetter könnte noch einen Strich durch die Rechnung machen, aber so wie es aussieht, wird die Baustelle dann fertig - und damit etwas früher als geplant. Nur die A23-Auffahrt Eidelstedt Richtung Süden bleibt weiter gesperrt.

City-Tunnel ab dem 4. Dezember wieder frei

Bei der S-Bahn gibt es in diesem Monat nur gute Nachrichten: Der City-Tunnel soll ab dem 4. Dezember wieder frei sein. Es können also alle Linien wieder planmäßig fahren und auch die Stationen Stadthausbrücke und Jungfernstieg werden wieder angefahren. Bei den U-Bahnen läuft im Dezember fast alles nach Plan, nur bei der U1 gibt es Unterbrechungen. Zwischen Ahrensburg-West und Großhansdorf gibt es eine Wochenendsperrung: Von Freitag, 1. Dezember, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 3. Dezember, Betriebsende fahren dort keinen Bahnen sondern Ersatzbusse. Grund sind Arbeiten an Signal-Anlagen und Brücken der Deutschen Bahn.

Tagessperrung bei der U1

Videos 1 Min Kürzere Sperrungen bei der U-Bahn Bei der U1 gibt es Mitte Dezember eine Tagessperrung. Andere Bahnen fahren nach Sperrung wieder planmäßig. 1 Min

Zwischen den Stationen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt gibt es am Sonnabend, den 16. Dezember eine Tagessperrung: von 6 bis 22 Uhr fahren statt der U1 Busse. Das liegt daran, dass ein Prellbock abgebaut wird und dafür der Strom abgeschaltet werden muss. Und dann noch eine gute Nachricht: Die Zeiten des Pendelzugs zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt sind vorbei. Ab dem 22. Dezember 2023 fährt die U1 hier wieder planmäßig.

Metronom: Ersatzfahrplan bis zum 9. Dezember

Beim Metronom gilt noch bis zum 9. Dezember der Ersatzfahrplan, bei dem auf den Strecken nach Bremen und Hannover die sogenannten Verstärker-Züge ausfallen - zwischen Hamburg und Lüneburg dürfen deshalb ausgewählte ICE-Züge genutzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 04.12.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr