Entspannung am Wohnungsmarkt dank Homeoffice?

Die Corona-Krise könnte aus Sicht von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wegen der hohen Zahl von Beschäftigten im Homeoffice mittel- und langfristig zu einer Entspannung auf dem Gewerbeflächen- und Wohnungsmarkt führen. Das sagte er am Dienstag auf einer Videokonferenz des Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW).

Wohnen außerhalb der Innenstadt attraktiver?

Seine These: Wenn die Beschäftigten weiterhin von zu Hause aus arbeiten oder nur wenige Tage pro Woche ins Büro kommen müssen, gebe es einen geringeren Büroflächenbedarf. Beim Wohnungsmarkt wiederum könnte der Druck auf innerstädtische Lagen nachlassen. Durch die Möglichkeit des mobilen Arbeitens könnten sich mehr Menschen entscheiden, auch außerhalb zu wohnen - wenn sie beispielsweise nur zwei- oder dreimal pro Woche ins Büro fahren müssen. Das könne auch den Verkehr in der Stadt entzerren, so Tschentscher.

Auch der VNW-Verbandspräsident Andreas Breitner hält es für möglich, dass der Megatrend zur Metropole abkühlt. Aber selbst ein abgekühlter Wohnungsbau brauche brennend bezahlbare Grundstücke der Stadt, sagte Breitner.

