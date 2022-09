Elbkinder-Kitas: Warnstreik der Hauswirtschaftskräfte Stand: 09.09.2022 06:01 Uhr In vielen Kitas der Hamburger Elbkinder könnte heute die Küche kalt bleiben und die Reinigung ausbleiben: Die Gewerkschaft ver.di ruft die Hauswirtschaftskräfte zum Warnstreik auf.

Die Gewerkschaft macht eine einfache Rechnung auf: Gebäudereiniger würden ab Oktober 13 Euro pro Stunde verdienen - das sei dann der Branchenlohn dort. Eine Hauswirtschaftskraft bei den Elbkinder-Kitas dürfe nicht weniger verdienen als ein Gebäudereiniger, sondern es müsse mehr sein.

Ver.di fordert Plus von zehn Prozent

Konkret fordert ver.di ein Plus von zehn Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr. Der Arbeitgeber habe sich bei den ersten beiden Verhandlungsrunden nicht bewegt, deshalb der Warnstreik bei der Service-Gesellschaft der Elbkinder.

Essen soll von externen Caterern kommen

Wegen des Streiks dürfte vor Ort in vielen Kitas nicht geputzt und auch nicht gekocht werden. Hungrig bleiben die Kinder aber nicht, das Essen komme von externen Caterern, erklärte ver.di. Auch die Elbkinder-Kitas betonten am Donnerstag, dass sofern das gesamte oder ein Großteil des Teams am Streik beteiligt sei, über Fremddienstleister Speisen eingekauft würden. Alternativ würden kalte Speisen angeboten.

Elbkinder: Betreuung in gewohntem Umfang

Die Elbkinder-Kitas rechnen mit einer unterschiedlich hohen Streikbeteiligung. Die Eltern erhielten von den Kitas Informationen zur jeweiligen Situation im Haus. Da sich der Streikaufruf nicht an die pädagogischen Fachkräfte richte, finde die Betreuung in gewohntem Umfang statt.

Die städtischen Elbkinder-Kitas sind mit knapp 200 Kitas der größte Anbieter in Hamburg. Mehr als 900 Hauswirtschaftskräfte arbeiten für das Unternehmen.

