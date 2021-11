Eiskalter Sprung in die Elbe als Hilfe für Obdachlose

Stand: 13.11.2021 18:55 Uhr

Sie wollen auf das Schicksal der Obdachlosen in Hamburg aufmerksam machen und gleichzeitig Spenden sammeln: Am Sonnabend sind die "Eisbademeisters" wieder in die kalte Elbe getaucht.