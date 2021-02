Ein Drittel weniger Entschädigungen vom HVV ausgezahlt Stand: 10.02.2021 11:03 Uhr Fahrgäste im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) haben im vergangenen Jahr rund 140.000 Euro Entschädigung für verspätete Fahrten erhalten. Das ist deutlich weniger als im Jahr zuvor, als ohne Pandemie mehr Fahrgäste unterwegs waren.

Die Auszahlungen an verspätete Passagiere gingen um 35 Prozent zurück, ebenso groß war der Rückgang an Fahrgästen im HVV wegen Corona. Ein HVV-Sprecher sagte dazu: Weniger Fahrgäste sorgten für weniger Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen. Zudem stünden Busse seltener im Stau. Waren sie doch verspätet, saßen weniger Menschen drin.

AUDIO: Auszahlungen für verspätete Fahrten gingen zurück (1 Min)

Verfahren ist kompliziert

Der HVV entschädigt Fahrgäste bei mehr als 20 Minuten Verspätung: Bei Einzeltickets 50 Prozent des Preises, bei Zeitkarten nur ein Euro. Nur wenige nutzen das aber bisher, weil das Verfahren kompliziert ist. Wenn überhaupt, nehmen laut HVV in erster Linie Zeitkartennutzer die Rückerstattung in Anspruch. So muss man rund 25 Felder ausfüllen und sich das Geld in bar abholen.

"Zeit für ein Update"

Hamburgs SPD-Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter kritisiert das Verfahren. "Im digitalen Zeitalter muss es möglich sein, dass enttäuschte Fahrgäste unkompliziert die HVV-Garantie in Anspruch nehmen." Zehn Jahre nach Einführung der HVV-Garantie sei es Zeit für ein Update.

Das hatte die Bürgerschaft vor einem Jahr einstimmig beschlossen. Passiert ist bislang aber nichts.

