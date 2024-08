Stand: 28.08.2024 19:23 Uhr Drogenkontrolle: Polizei erwischt Mann mit zwei Kilo Marihuana im Auto

Bei einer Drogenkontrolle im Straßenverkehr ist der Hamburger Polizei ein mutmaßlicher Dealer ins Netz gegangen. Die Beamten stoppten den Autofahrer am Dienstag im Stadtteil Marienthal, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 27-Jährige stand im Verdacht, unter dem Einfluss des Cannabis-Wirkstoffs THC und von Amphetaminen gefahren zu sein. In seinem Auto fand die Polizei eine Plastiktüte mit zwei Kilogramm Marihuana sowie knapp 100 Schmerzmittel-Tabletten und 950 Euro mutmaßliches Dealgeld.

