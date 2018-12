Stand: 23.12.2018 17:51 Uhr

Deutsche Bahn sperrt Hauptstrecke in Hamburg

Bahn-Kunden müssen sich ab dem 25. Dezember auf erhebliche Einschränkungen in Hamburg einstellen. Zwischen dem Hauptbahnhof, Altona und Eidelstedt sollen Schienen und Weichen erneuert werden. Deshalb fallen vom 25. Dezember bis zum 2. Januar die Fern- und Regionalzüge auf diesem Abschnitt aus. Die Züge beginnen oder enden stattdessen am Hauptbahnhof, in Harburg oder in Elmshorn. Die Hamburger S-Bahn ist von den Arbeiten nicht betroffen. Die Bahn empfiehlt, auf jeden Fall tagesaktuell in den Fahrplan zu gucken. Detaillierte Informationen gibt es auf der Internetseite der Bahn.

Bahn-Behinderungen von Weihnachten bis Neujahr NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.12.2018 07:00 Uhr Autor/in: Nicolas Lieven Ab dem 25. Dezember wird das Fernbahn-Netz in Hamburg zu einer Großbaustelle. Zwischen Hauptbahnhof und Altona werden die Gleise für Fern- und Regionalzüge gesperrt.







Bahn investiert acht Millionen Euro

Insgesamt acht Millionen Euro investiert die Bahn in die Baumaßnahme. 1.273 Meter Gleis, 960 Schwellen und 18 Weichen sollen erneuert werden. Die Fernbahnhöfe Dammtor und Altona werden während der Bauarbeiten zu Geisterbahnhöfen. Züge von und nach Berlin, München, Frankfurt und Basel starten und enden im Hamburger Hauptbahnhof. Wer aus Würzburg oder Köln anreist, für den ist bereits in Harburg Schluss. Andere Fernverbindungen enden und starten in Hannover oder fallen aus.

Betroffen ist auch der Regionalexpress zwischen Hamburg und Kiel, der über eine Ausweichstrecke gelenkt wird. Einige Züge halten zusätzlich in Bergedorf. Die Nordbahn von und nach Pinneberg fällt ganz aus. Für Entlastung sollen zusätzliche S-Bahnen sorgen.

Termin für die Arbeiten bewusst gewählt

Nach eigenen Angaben hat die Bahn sich bewusst dafür entschieden, die Arbeiten während der Feiertage durchzuführen. Begründung: Zwischen Weihnachten und Neujahr seien deutlich weniger Passagiere unterwegs als an normalen Arbeitstagen. Am 2. Januar um 4 Uhr morgens sollen die Gleisarbeiten übrigens beendet sein. Laut Bahn verkehren die Züge dann wieder planmäßig.

