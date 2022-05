Deutlich mehr Luxus-Immobilien in Hamburg verkauft Stand: 05.05.2022 06:16 Uhr Trotz aller Preissteigerungen: Die Nachfrage nach Luxus-Immobilien steigt in Hamburg weiter an.

Im vergangenen Jahr wurden 66 Prozent mehr Eigentumswohnungen für mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter verkauft als im Jahr zuvor. Das ergab eine Analyse des Immobilienentwicklers Dahler & Company.

Teuerste Eigentumswohnungen in der Hafencity

Gleich 533 Luxus-Wohnungen wechselten in Hamburg den Besitzer, im Durchschnitt kosteten sie 1,4 Millionen Euro. Doch das sei lange nicht das Ende der Fahnenstange, sagt Immobilienentwickler Björn Dahler: "Die teuerste Eigentumswohnung lag bei elf Millionen Euro im vergangenen Jahr. Davon gab es gleich zwei, beide waren in der Hafencity angesiedelt." Der Quadratmeterpreis eines Penthouses in der Hafencity schlug sogar mit 34.000 Euro zu Buche.

Villa in Blankenese für 27,5 Millionen Euro

Wo viele ihre Miete kaum noch zahlen können, bieten andere fast jeden Preis. Der Rekord: Eine Villa in Blankenese wechselte für 27,5 Millionen Euro den Besitzer. 460 Häuser für mehr als eine Million Euro wurden verkauft.

AUDIO: Luxus-Immobilien in Hamburg gefragt (1 Min) Luxus-Immobilien in Hamburg gefragt (1 Min)

Abflauen des Booms?

Doch Dahler sieht ein Abflauen des Luxus-Booms: "Es gibt erste Anzeichen einer gewissen Abkühlung bei der Nachfrage. Insbesondere ist da dieser Angriffskrieg Russlands in der Ukraine zu erwähnen, der zu einer Verunsicherung von Interessenten geführt hat." Zudem knicke der Neubau ein, wegen zu knapper und zu teurer Baumaterialien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.05.2022 | 07:00 Uhr