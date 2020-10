Der nächste Schaufenster-Unfall in der Waitzstraße Stand: 29.10.2020 13:23 Uhr Sie ist schon bundesweiter Spitzenreiter bei Schaufensterunfällen, am Donnerstag hat sich die Serie in der Hamburger Waitzstraße fortgesetzt: Wieder ist ein Auto in ein Ladenfenster gefahren.

Eine ältere Autofahrerin krachte am Vormittag offenbar beim Rückwärts-Ausparken in die Auslage eines Juweliergeschäfts. Die Seniorin blieb unverletzt, die umherfliegenden Glassplitter trafen ihre Beifahrerin, die mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus kam.

Durch Glassplitter verletzt

Im Geschäft verletzte sich niemand. Nach Angaben einer Verkäuferin ist es der erste Autounfall in dem Juwelierladen. Seit Jahren krachen in der beliebten Einkaufsstraße in Groß Flottbek immer wieder Autos in die Geschäfte, weil meist ältere Autofahrende Gas und Bremse verwechseln. Mehr als 20 Mal krachte es in der vergangenen Jahren, allein drei Mal traf es einen Frisörladen.

Das Bezirksamt Altona lässt nun die Schrägparkplätze in Längsparkplätzen umwandeln und Vollstahlpoller am Straßenrand aufstellen, sie sollen künftig Autounfälle verhindern.

