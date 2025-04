Hamburg: Verletzte bei zwei Unfällen mit HVV-Bussen

Stand: 27.04.2025 17:27 Uhr

Am Wochenende hat es in Hamburg gleich zwei Unfälle mit HVV-Bussen gegeben. In Eilbek wurden am Sonntag fünf Menschen verletzt, in Wandsbek gab es am Samstagabend sechs Verletzte.