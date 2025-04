A1 Richtung Norden in Hamburg seit Montagmorgen wieder frei Stand: 28.04.2025 06:44 Uhr Wegen Bauarbeiten an der Hamburger Norderelbbrücke war die A1 Richtung Lübeck zwischen dem Dreieck Norderelbe und dem Dreieck Südost am Wochenende gesperrt. Am frühen Montagmorgen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

An der Norderelbbrücke mussten die Übergangskonstruktionen ausgetauscht werden. Für diese Arbeiten wurde die Autobahn 1 in Richtung Norden am Freitagabend gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer mussten Umwege in Kauf nehmen. Die Sperrung konnte noch vor 5 Uhr am Montagmorgen - wie angepeilt - wieder aufgehoben werden.

Note ungenügend für Norderelbbrücke

Die Norderelbbrücke wurde bei der letzten Hauptprüfung mit der Note ungenügend bewertet. Statiker und Statikerinnen haben eine Schonung des Bauwerks empfohlen, um den Erhalt bis zum Jahr 2030 zu ermöglichen. Täglich rollen etwa 136.000 Fahrzeuge über die Autobahnbrücke aus dem Jahr 1963, rund 21 Prozent davon sind Lastwagen. Das gut 60 Jahre alte Bauwerk soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Arbeiten sollen 2026 beginnen. Es gibt es aber noch kein Baurecht, das Planfeststellungsverfahren läuft seit August 2023.

Weitere Sperrungen sind geplant

Die Autobahn GmbH hat auch schon weitere Sperrtermine bekannt gegeben: Vom 9. bis 12. Mai werde der Asphalt saniert und vom 23. bis 26. Mai sollen die Übergangskonstruktionen, dann in Richtung Süden, ausgetauscht werden.

Schon eine Sperrung im März

Die Norderelbbrücke wurde im März schon einmal gesperrt. Seither gibt es dauerhafte Einschränkungen für den Verkehr: Die sechs Fahrstreifen sind verengt und mehr in die Mitte der Brücke verlegt. Es gilt ein Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde und im gesamten Bereich gilt ein Überholverbot für Lkw. Außerdem müssen Lastwagen wie auf der Köhlbrandbrücke einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten - auch bei Stau. Die Einschränkungen sollen bleiben, bis die erste von künftig zwei Norderelbbrücken fertig ist. Geplant ist das aktuell 2029 oder 2030.

