Demo für Öffnung des Winternotprogramms

Hunderte Menschen wollen heute in Hamburg für die Belange von Obdachlosen demonstrieren. Die Kundgebung "Wintermove - Hamburg gegen die Kälte" soll am Nachmittag vom Spielbudenplatz an der Reeperbahn an den Landungsbrücken vorbei in Richtung Rathausmarkt führen und schließlich mit einer Schlusskundgebung auf der Mönckebergstraße enden. Die Organisatoren setzen sich unter anderem für eine ganztätige Öffnung des Winternotprogramms ein. Bislang müssen Wohnungslose die städtische Notunterkunft auch bei Minusgraden zwischen 9 und 17 Uhr räumen.

Sozialbehörde lehnt durchgehende Öffnung ab

Im vergangenen Jahr hatten mehr als 100.000 Menschen eine Petition für eine durchgehende Öffnung unterzeichnet. Die Bezirksversammlung Altona sprach sich ebenfalls dafür aus. Die Sozialbehörde lehnt dies hingegen weiter ab. Durch eine ganztägige Öffnung würde der Erfrierungsschutz den Charakter einer öffentlich-rechtlichen Wohnunterkunft erhalten. Diese könnte dann aber nur noch von Menschen genutzt werden, die einen Anspruch auf Sozialleistungen haben. "Der niedrigschwellige Charakter des Winternotprogramms wäre bei einer Tagesöffnung also nicht mehr gewährleistet", so die Behörde. Zudem stünden im Rahmen des städtischen Hilfesystems für Obdachlose auch zahlreiche Tagesaufenthaltsstätten bereit.

Neben der durchgehenden Öffnung des Notprogramms fordert das Aktionsbündnis Hamburger Obdachlose auch die Schaffung von Wohnraum speziell für Obdachlose, "damit alle diejenigen eine Chance bekommen, die sonst regelmäßig bei Wohnungsbesichtigungen leer ausgehen", wie es in dem Aufruf zur Demonstration heißt.

