Debatte um Bernhard-Nocht-Institut

Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropen-Medizin prüft aktuell, ob es seinen Namen ändern sollte. Grund dafür sind Vorwürfe, dass der Namensgeber ein Rassist und Nationalsozialist gewesen sein soll. Vom Institut in Auftrag gegebene Recherchen sind nun zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Ein aktiver Nationalsozialist wäre Nocht aber nicht gewesen. In zwei Wochen will der Vorstand über den Namen beraten.

