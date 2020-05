Stand: 22.05.2020 20:28 Uhr - NDR 90,3

Das Ende eines ungewöhnlichen Ramadan von Danny Marques

Heute geht der muslimische Fastenmonat Ramadan zu Ende. Auch die etwa 140.000 Muslime in Hamburg müssen sich darauf einrichten, das Fastenbrechen in diesem Jahr nicht wie gewohnt feiern zu können. Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen verhindern, dass das morgen beginnende dreitägige Fest als großes Familienereignis gefeiert werden könne, sagte der Vorsitzende des Islamrats, Burhan Kesici.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan endet. Wegen der Corona-Krise kann auch das am Sonntag beginnende Fest nicht als großes Familienereignis gefeiert werden. Danny Marques Marcalo berichtet.







Kein Fastenbrechen in großer Gemeinschaft

Wegen der Corona-Beschränkungen war es in diesem Jahr ohnehin ein Fastenmonat, wie es ihn wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Moscheen waren lange geschlossen und auch das allabendliche Fastenbrechen in großer Gemeinschaft musste ausfallen.

Iftar, das Essen zum abendlichen Fastenbrechen, ist während des Ramadan eigentlich ein sozialer Höhepunkt. Dann kommen manchmal Hunderte Menschen zusammen, um nach Sonnenuntergang gemeinsam zu speisen. Die Moscheen sind dann voll. Aber in diesem Jahr, waren die Moscheen in den ersten beiden Wochen des Ramadan geschlossen. In der Harburger El Iman-Gemeinde setzte man deshalb auf "Iftar to go", sagt Imam Mounib Doukali.

Besinnung auf die Familien

Auch nachdem die Gotteshäuser wieder öffnen durften, war der Andrang in den Moscheen überschaubar, sagt Mehdi Aroui von der Schura Hamburg, wo 56 Gemeinden organisiert sind. Statt der großen öffentlichen Gemeinschaft, habe es diesmal eine Besinnung auf die Familie gegeben, sagt er. Viele Familien seien enger zusammengerückt. Und hätten das Beste aus der schwierigen Situation gemacht.

Eines der wichtigsten Feste im Islam

Zu Ende geht der Ramadan mit dem Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens - in diesem Jahr vom 24. bis 26. Mai. In der Türkei heißt das Fest auch Zuckerfest, weil die Kinder Süßigkeiten geschenkt bekommen. Es ist neben dem Opferfest das wichtigste Fest im Islam und eine Zeit, in der die Familien zusammenkommen, vergleichbar mit dem christlichen Weihnachtsfest. Die Familien besuchen sich untereinander, essen und trinken gemeinsam und beschenken die Kinder.

Dieses Mal dürfen aber auch hier nur zehn Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Gottesdienste gibt es, aber da gelten die üblichen Sicherheits- und Abstandsregeln. Imam Mounib Doukali hofft, dass die Corona-Pandemie bald endet und sich das Leben normalisiert. Einen zweiten Corona-Ramadan will er nicht.

Iftar bedeutet für Muslime, sich im Ramadan am Abend zu treffen, um nach Sonnenuntergang gemeinsam zu essen. In Horn hat man eine Corona-Alternative gefunden - auch für Nicht-Muslime.







