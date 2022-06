Corona-Zahlen mit weniger Aussagekraft Stand: 07.06.2022 12:48 Uhr Die Hamburger Sozialbehörde registriert wieder mehr Corona-Neuinfektionen. Zuletzt durchschnittlich wieder mehr als 1.000 pro Tag. Die Inzidenz ist wieder auf mehr als 380 gestiegen. Dabei werden inzwischen viele Corona-Fälle gar nicht mehr registriert.

Infizierte müssen nämlich inzwischen keine PCR-Tests mehr machen - und nur diese werden in der Statistik gezählt. Noch bis Ende Mai war es Pflicht, die Infektion nochmal mit dem Labor-Test bestätigen zu lassen. Jetzt reicht aber auch ein offizieller Schnelltest. Positive Ergebnisse dieser Schnelltests müssen die Teststationen zwar melden, die fließen aber nicht in die Statistik ein. Antigen-Schnelltests sind lange nicht so zuverlässig wie PCR-Tests und gelten deshalb bisher in Deutschland nicht als einwandfreier Nachweis der Krankheit. Und da inzwischen viele Menschen auf die aufwendigeren und teureren PCR-Tests verzichten, ist die offizielle Statistik immer weniger aussagekräftig.

AUDIO: Geringere Aussagekraft der Corona-Zahlen (2 Min) Geringere Aussagekraft der Corona-Zahlen (2 Min)

Vorgehen von Land zu Land unterschiedlich

Auch international sind die Zahlen inzwischen schlecht vergleichbar. In einige Ländern - zum Beispiel in Österreich - fließen die Ergebnisse der Schelltests sehr wohl in die Statistik ein. Bisher ist das in Deutschland aber offenbar nicht geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.06.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus