Corona: Wie sicher sind die Hamburger Schulen? Stand: 28.04.2021 06:00 Uhr Seit Ende der Frühjahrsferien gibt es in den Hamburger Grundschulen und für die Abschlussklassen Wechselunterricht. Doch wie sicher sind die Schulen in Corona-Zeiten?

Tragen die Schulen zur Verbreitung des Coronavirus bei? Die Daten dazu sind nach wie vor widersprüchlich. Die Hamburger Schulbehörde bleibt dabei: Aus ihrer Sicht gehen von den Schulen keine größeren Infektionsrisiken aus. Dafür könnten die Infektionszahlen sprechen, die die Behörde regelmäßig auf Nachfrage der Ffraktion der Linken in der Bürgerschaft vorlegt. Diese Zahlen waren zwar nach der Schulöffnung zunächst angestiegen, inzwischen sind sie aber auf einem relativ stabilen Niveau von etwa 200 nachgewiesenen Corona-Fällen pro Woche.

Weniger Ansteckungen als in privaten Haushalten

Und wahrscheinlich hat sich nur ein kleinerer Teil der Schülerinnen und Schüler in den Schulen angesteckt: Denn die Zahl der gemeldeten Corona-Ausbrüche in Schulen ist sehr niedrig - deutlich niedriger als die Zahl der Ausbrüche in privaten Haushalten. Das geht aus den Daten hervor, die die Hamburger Gesundheitsämter regelmäßig ans Robert Koch-Institut melden.

Hohe Inzidenzen unter Kindern

Die Kritikerinnen und Kritiker der Schulbehörde hingegen verweisen auf die Inzidenzen: Und sie sind gerade unter Kindern und Jugendlichen besonders hoch. Darauf verweist auch die Linke. Aus ihrer Sicht kann sich die Schulbehörde deshalb nicht einfach beruhigt zurücklehnen.

