Corona: Verkaufsoffener Sonntag mit zahlreichen Impfangeboten

Verkaufsoffener Sonntag mit zahlreichen Impfangeboten Stand: 09.10.2021 13:40 Uhr Morgen ist in Hamburg von 13 bis 18 Uhr wieder verkaufsoffener Sonntag und wie auch schon in der Vergangenheit, wird es dabei wieder zahlreiche Aktionen geben, bei denen sich Besucherinnnen und Besucher gegen Corona impfen lassen können.

"Sport und Gesundheit" ist das Motto der zahlreichen Aktionen in der City. An der Spitalerstraße wird beispielsweise ein Trampolin aufgebaut, in den Colonnaden kann man Holzfahrräder ausprobieren und im Levantehaus soll es ein Aktionsprogramm mit dem HSV Hamburg geben. Dazu wird an mehreren Orten Gesundheits- und Ernährungsberatung angeboten.

Mobile Impfteams in Einkaufszentren

Aber nicht nur die Innenstadt öffnet ab 13 Uhr. Auch die größeren Einkaufszentren wollen Käufer anlocken. Zusätzlich soll es dabei auch Impfangebote geben. Mobile Impfteams findet man in den Harburg Arkaden und im Phoenix Center, in der Hamburger Meile, im Alstertal Einkaufszentrum und im Elbe Einkaufszentrum in Osdorf.

Herbstlich geht es in Bergedorf und am Tibarg zu - bei Erntedankfesten. Am Tibarg gibt es zum Beispiel von 13 bis 18 Uhr Aktionen rund ums Gärtnern, aber auch Kürbisschnitzen, Drachenbasteln und Schubkarrenrennen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2021 | 12:00 Uhr