Corona-Tests fallen ganz weg an Hamburgs Schulen Stand: 10.06.2022 09:10 Uhr In Hamburgs Schulen fallen weitere Corona-Maßnahmen weg, zum Beispiel die organisierten Schnelltests. Das hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstagabend im Schulausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft angekündigt.

Bislang werden an den Hamburger Schulen noch zwei Mal pro Woche Corona-Schnelltests angeboten - auf freiwilliger Basis. Damit ist jetzt Schluss. Doch wer das wünscht, kann sich weiter testen lassen. "Wir sind da freigiebig", sagte der Schulsenator.

Gekaufte Corona-Tests werden aufbewahrt

Die rund zwei Millionen bereits beschafften Tests sollen aber zum größten Teil erst mal im Schrank verschwinden. Laut Rabe sind sie noch bis Ende 2022 haltbar. Falls es die Corona-Lage im Herbst es nötig mache, werde man sie wieder hervorholen.

Luftfilter werden abgeschaltet und gewartet

Ähnlich könnte es mit anderen Maßnahmen gehen, zum Beispiel mit den Luftfiltergeräten, die in nahezu allen Hamburger Klassenzimmern stehen. Sie werden jetzt abgeschaltet und gewartet, kündigte Rabe an. "Wir leiten jetzt ein weiteres Stück Normalität ein", so der Schulsenator.

Sollte Corona mit seinen Schrecken wieder zurückkommen, dann sei man vorbereitet. Nur eines wird es laut Rabe nicht mehr geben: flächendeckende Schulschließungen. Deren verheerende Folgen für die Schüler seien deutlich. Mit einer Reihe von Fördermaßnahmen versuche man die jetzt, die Lernrückstände aufzuholen.

