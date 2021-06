Corona-Regeln: Polizeigewerkschaft kritisiert Hamburger Senat Stand: 24.06.2021 18:21 Uhr Der Hamburger Senat bekommt Gegenwind aus der Polizei: Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) sind die Corona-Regeln kaum noch von den Beamtinnen und Beamten durchzusetzen.

Die Gewerkschaft kritsisierte vor allem das nach wie vor bestehende Tanzverbot in der Hansestadt. DPolG-Landeschef Thomas Jungfer sagte NDR 90,3: "Es ist doch klar: Wenn vernünftige Alternativen wie zum Beispiel Veranstaltungsangebote für Geimpfte, Genesene oder Getestete fehlen, dass sich das Party-Volk selber seine Locations aussucht."

Polizisten als Party-Crasher

Er könne nicht verstehen, dass die benachbarten Bundesländer immer weitere Öffnungsschritte verkünden würden, der Hamburger Senat aber stur nichts anbiete, sagte Jungfer. Die Folge sei, dass wieder mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten auch am bevorstehenden Wochenende als Party-Crasher unterwegs sein müssten. "Und wenn es dann wieder eskaliert, wie letztes Wochenende, sind wir wieder die Bösen und alle zeigen auf uns", so Jungfer.

AUDIO: DPolG-Landeschef Jungfer kritisiert Hamburger Senat (1 Min) DPolG-Landeschef Jungfer kritisiert Hamburger Senat (1 Min)

Innenbehörde weist Kritik zurück

Die Innenbehörde wies die Kritik zurück. Ein Sprecher sagte, auch unter freiem Himmel gebe es ein Infektionsrisiko, wenn viele Menschen auf engem Raum beisammen sind.

Je nach Lage könnten bald aber auch Tanzveranstaltungen im Freien möglich werden. Das hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) unter anderem am Mittwochin Interviews mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen in Aussicht gestellt. Zuletzt hatten die Hamburger Club-Betreiber das nach wie vor geltende Tanzverbot kritisiert - mit ähnlichen Argumenten wie die DPolG.

