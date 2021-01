Corona-Krise: Handwerker kommen auch kurzfristig Stand: 13.01.2021 06:16 Uhr Während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr war die Nachfrage nach Handwerkerinnen und Handwerkern stark angestiegen. Mittlerweile sind Termine wieder kurzfristig möglich.

Malerinnen und Lackierer kommen laut Innungs-Obermeister Thomas Rath kurzfristig. Privatkundinnen und -kunden haben demnach den Vorteil, dass Aufträge in Firmen oder auch Krankenhäusern derzeit ruhen. Auch Reparaturen im Sanitär- und Heizungsbereich sind offenbar ohne lange Wartezeiten möglich - im Notfall innerhalb von 24 Stunden.

AUDIO: Corona-Krise: Zur Lage im Handwerk (1 Min)

Es hakt bei der Materialbestellung

Wer sein Bad allerdings etwas aufwendiger renovieren will, der muss schon ein paar Wochen bis zum Baubeginn einplanen. Das liege allerdings nicht am Handwerk, sondern an der Materialbestellung, sagte ein Installateur aus Wandsbek NDR 90,3. Das Problem sei nicht Corona, sondern fehlende Fachkräfte, ergänzt Michael Seitz von der Bau-Innung. Die Angst, sich mit dem Heimwerker auch Corona ins Haus zu holen ist nach Ansicht der Gewerke geringer als im ersten Lockdown.

Man bekomme im Vergleich auch deshalb schneller einen Termin, weil Kundinnen und Kunden durch Kurzarbeit und die unsichere Entwicklung weniger Geld ausgeben.

Weitere Informationen Studie: Corona-Krise trifft Hamburger Unternehmen hart Mehr als jedes dritte Unternehmen in Hamburg ist stark von der Corona-Krise getroffen, viele fürchten um ihre Existenz. (02.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2021 | 10:00 Uhr