Bürgerschaft ebnet Weg für den "Elbtower"

Der geplante Bau eines Wolkenkratzers an den Hamburger Elbbrücken rückt näher: Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwochabend grünes Licht für den Verkauf des Grundstücks für den "Elbtower" gegeben. Allerdings wurde die Zustimmung an Zusatzbedingungen an den Bauherrn geknüpft, um Risiken für die Stadt durch die Realisierung des 245 Meter hohen Gebäudes an den Elbbrücken zu minimieren.

Opposition beklagt intransparentes Verhalten

CDU, Linke und FDP warfen Rot-Grün ein intransparentes Verfahren vor. "Wir erfahren heute aus der "Bild"-Zeitung, dass Herr Benko ihre nachträglich geforderten Kröten offenbar geschluckt hat", sagte der Stadtentwicklungsexperte der FDP, Jens Meyer, am Mittwoch. Der Investor Signa Prime Selection will rund 700 Millionen Euro in den Bau investieren. Hinter Signa steht unter anderem der österreichische Unternehmer René Benko.

"Der vermeintlich einschränkende Änderungsantrag, mit dem SPD und Grüne den Verkauf nun garnieren, ist nur ein verzweifelter Versuch, schon mal den Notausstieg aus dem Projekt zu markieren", sagte die Vorsitzende der Linksfraktion, Heike Sudmann. Tatsächlich seien die "hochfliegenden Pläne, die Olaf Scholz dem Senat vor seinem Abgang nach Berlin noch auf den Schreibtisch gelegt hat, längst im Absturz".

Bedingungen gestellt

Zuvor waren Forderungen bekannt geworden, nach denen der Bauherr vor Baubeginn verbindliche Mietverträge für 30 Prozent der geplanten rund 70.000 Quadratmeter Bürofläche mit einer Mindestlaufzeit von mindestens fünf Jahren nachweisen muss. Für das geplante Hotel wird ein verbindlicher Pachtvertrag über 15 bis 20 Jahre verlangt. Außerdem soll sich die Stadt verpflichten, nicht selbst Flächen in dem Gebäude anzumieten.

"Peinlich und unangenehm"

Der stadtentwicklungspolitische Sprecher der CDU, Jörg Hamann, warf den Sozialdemokraten Verschleierung schon bei der "geheimen Vergabeentscheidung" vor, bei der Scholz "wohl schon gar nicht mehr Bürgermeister war". Die ganze Angelegenheit sei "peinlich und unangenehm - basta!"

Vertreter von SPD und Grünen wiesen die Vorwürfe zurück. Die "Interpretationsphantasien" der Opposition seien erstaunlich. "Nur mit der Realität hat das nichts zu tun", sagte Olaf Duge von den Grünen. "Rot-Grün steht zum Projekt Elbtower", versicherte seine SPD-Kollegin Martina Koeppen.

Geschätzte Kosten: Mindestens 700 Millionen Euro

Die geschätzten Baukosten für den Elbtower liegen bei 700 Millionen Euro. Der Chef der stadteigenen Hafencity GmbH, Jürgen Bruns-Berentelg, geht allerdings nicht davon aus, dass die Summe ausreicht. Übliche Preissteigerungen und der Innenausbau seien darin noch nicht berücksichtigt. Er rechne mit rund einer Milliarde Euro. Dazu kommen für Investor Benko 122 Millionen für den Kauf des Grundstücks und zusätzliche Kosten, um eine neue Kaimauer zu bauen und den Untergrund herzurichten.

