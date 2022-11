Bürgerschaft: Hitzige Debatte um Islamisches Zentrum Hamburg Stand: 04.11.2022 07:13 Uhr Das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) mit der Blauen Moschee - es gilt als verlängerter Arm der iranischen Mullahs. Donnerstagabend war es wieder einmal Anlass für hitzige Debatten in der Bürgerschaft - 45 Minuten tagte sogar der Ältestenrat, es gab mehrere Ordnungsrufe wegen Beleidigungen.

Eigentlich sind sich alle einig, was das IZH angeht, also das Islamische Zentrum Hamburg - und was der grüne Abgeordnete Michael Gwodz sagt - ist wohl Konsens in der Bürgerschaft: "Es gibt keine Zukunft für das IZH, das ist unser gemeinsames Interesse." Für die Hamburger CDU ist deshalb klar: Solange das Islamische Zentrum noch zur Schura gehört, also dem Rat der Islamischen Gemeinden, solange müsse Hamburg den Staatsvertrag mit der Schura aussetzen.

Rassismusvorwüfe gegen die CDU

CDU-Fraktionschef Dennis Thering: "Mit Extremisten ist eben kein Staatsvertrag zu machen, beenden Sie Ihr tatenloses Wegschauen." Doch das geht SPD und Grünen eben zu weit. Sie sagen: Die Schura werde sowieso in ein paar Wochen über die weitere Mitgliedschaft des Islamischen Zentrums entscheiden, dann dürfte sich das erledigt haben. Deniz Celik von den Linken sorgte schließlich für einen Eklat. Er warf der CDU antimuslimischen Rassismus vor - 45 Minuten beriet der Ältestenrat.

Schura entscheidet im November über Blaue Moschee

Die Schura will im November entscheiden, ob das IZH mit der Blaue Moschee an der Außenalster weiter Mitglied bleiben kann. Der Hamburger Verfassungsschutz beobachtet die iranische Moscheegemeinde seit vielen Jahren und sieht sie neben der iranischen Botschaft als wichtigste Vertretung Irans in Deutschland und als Propagandazentrum.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.11.2022 | 06:00 Uhr