Stand: 26.08.2020 06:34 Uhr - NDR 90,3

Brauchen Schüler eigene Tablets? Kritik an Rabe

Sollen alle Hamburger Eltern, die sich das leisten können, ihren Kindern Tablets, Laptops oder Smartphones für den Unterricht kaufen? Die Erwartung scheint sich in immer mehr Schulen durchzusetzen - und auch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) fordert das. Laut Beschluss der Schulkonferenz sollen möglichst alle Eltern selbst Tablets anschaffen - je nach Ausstattung für 500 bis 1.500 Euro.

"So wie ein Fahrrad"

Für Rabe führt langfristig kein Weg an eigenen Geräten für alle vorbei. Die Anschaffung der Digitalgeräte sei selbstverständlich - "so wie alle Schulkinder ein Fahrrad haben sollten, ohne dass die Behörde das vorschreibt," sagte er zu NDR 90,3. Zwingen werde man aber niemanden.

Kritik an Rabes Ansprüchen

Torsten Schütt, der die Elternräte der Stadtteilschulen vertritt, dämpfte die Erwartungen an die Eltern. Wegen Corona sei bei vielen die finanzielle Situation unsicher. Die Linken-Schulexpertin Sabine Boeddinghaus ist "erbost": Die sozialen Verhältnisse würden negiert und die Verantwortung den Sorgeberechtigten zugeschoben, meint sie.

Auch die CDU-Schulexpertin Birgit Stöver sieht die Schule in der Mitpflicht: Nur ein Gerät für vier Schüler werde in Zukunft nicht ausreichen.

Für jeden vierten Schüler ein Leihgerät

Rabe hatte erklärt, dass es für Fälle, in denen Eltern sich eigene Geräte nicht leisten könnten, an allen Schulen jetzt Leihgeräte gebe. Für jeden vierten Schüler in Hamburg stehe eines zur Verfügung. Zuletzt hat die Schulbehörde noch einmal 39.000 Geräte bestellt - für 18 Millionen Euro aus dem Digitalpakt.

Ob das ausreicht bei möglichen neuen Schulschließungen, weiß aber keiner, meint der Elternvertreter Schütt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.08.2020 | 06:00 Uhr