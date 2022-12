Brand in Niendorf: 83-Jährige kommt ums Leben Stand: 14.12.2022 09:22 Uhr Eine 83 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen im Hamburger Stadtteil Niendorf bei einem Brand ums Leben gekommen.

Um kurz vor 8 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eine Dachgeschosswohnung in einem Reihenhaus im Nordalbingerweg in Flammen. Die 83-Jährige wurde leblos in der Wohnung aufgefunden, wie Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger NDR 90,3 sagte. Die Brandursache ist noch unklar. Der Nordalbingerweg wurde wegen der Löscharbeiten gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.12.2022 | 10:00 Uhr