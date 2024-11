Stand: 14.11.2024 20:08 Uhr Bramfeld: Spatenstich für neuen Bildungs-Campus

Beim Otto-Konzern in Bramfeld hat es am Donnerstag den offiziellen Spatenstich für den "Campus Life Hamburg" gegeben. Direkt neben der Unternehmenszentrale soll auf 15.000 Quadratmetern ein Lernzentrum entstehen. Mit einer Kita, einer Schule und Veranstaltungsräumen will das Unternehmer-Ehepaar Benjamin und Janina Lin Otto einen öffentlichen Ort der Begegnung schaffen - auch für Anwohnerinnen und Anwohner. Finanziert wird das Projekt mit einem zweistelligen Millionenbetrag durch eine familieneigene Stiftung. Das Gebäude soll in zwei Jahren fertig sein.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.11.2024 | 19:30 Uhr